習近平慰問太魯閣號事故傷亡人員 府：有注意到 感謝各界及對岸關心 20:482021/04/03 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 習近平表慰問 府：有注意到，感謝各界及對岸關心。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵408次太魯閣號發生出軌事故，造成重大傷亡；大陸領導人習近平今表達慰問；總統府發言人張惇涵表示，「我們有注意到對岸領導人對此事故的關注」，誠如蔡總統上午所表達的態度，感謝國內外各界及對岸各界的關心。 對於習近平表達對這起事故「高度關切」，並向傷亡人員表示慰問與哀悼。張惇涵表示，有注意到了；感謝各界及對岸關心。 張惇涵強調，目前搶修的工作還在進行當中，希望大家替辛苦的救難人員加油，願傷者早日康復、逝者安息，後續還有很多工作要做，政府一定會全力以赴，妥善處理後續相關工作。 【太魯閣出軌】包商李義祥竟是民進黨代表？黑歷史曝光 (中時 ) #對岸 #習近平 #慰問 #感謝 #關心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 慰問傷患無法同框 朱立倫：侯友宜是做事的市長 該忙市政 13:102021/04/03 政治 一家獨缺福原愛 江宏傑緊抱兒慶2歲：給你百分之兩百的愛 21:032021/04/03 娛樂 美日韓會談 打破中朝反美聯盟 04:102021/04/03 國際大事 1家4口母獨活 殯儀館認屍哭斷腸 04:102021/04/03 焦點要聞 「50條殞落性命非下台能彌補」 江啟臣籲善用科技提升台鐵運輸安全 14:402021/04/03 政治 太魯閣事故將聚焦在「有無拉手煞車，或煞車有無故障」方向調查 20:392021/04/03 財經 美台高階官員互訪 美國擬推進 04:102021/04/03 產業財經 中國首季綠債發行衝157億美元 04:102021/04/03 全球財經 洪奇昌》人道精神是兩岸關係發展的正道 20:032021/04/03 觀點 盧秀燕捐一個月所得 助太魯閣號事故傷亡者家屬度難關 15:032021/04/03 生活 中職》打不出首安教練也關心 高宇杰：求表現有點急 18:022021/04/03 體育 中職》鄭凱文與隊友並列勝投王 教練給出新課題 21:512021/04/03 體育 俄外長：中俄不需像北約的軍事聯盟 04:102021/04/03 產業財經 政治熱門新聞 【太魯閣出軌】51死慘劇台鐵竟卸責 她爆事故真相 - 政治 【太魯閣出軌】包商李義祥是民進黨自己人 黑歷史曝光 - 政治 【太魯閣出軌】民進黨誰該下台？施正鋒點名她：死不認錯 - 政治 【太魯閣出軌】工程車怎會摔落鐵軌？鄭麗文怒指一大關鍵 - 政治 【太魯閣出軌】出軌慘劇50人死 阿扁一句重話出口 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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