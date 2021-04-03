台鐵408次太魯閣號發生出軌事故，造成重大傷亡；大陸領導人習近平今表達慰問；總統府發言人張惇涵表示，「我們有注意到對岸領導人對此事故的關注」，誠如蔡總統上午所表達的態度，感謝國內外各界及對岸各界的關心。

對於習近平表達對這起事故「高度關切」，並向傷亡人員表示慰問與哀悼。張惇涵表示，有注意到了；感謝各界及對岸關心。

張惇涵強調，目前搶修的工作還在進行當中，希望大家替辛苦的救難人員加油，願傷者早日康復、逝者安息，後續還有很多工作要做，政府一定會全力以赴，妥善處理後續相關工作。

(中時 )