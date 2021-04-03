大陸人氣女星Angelababy（楊穎）和男星黃曉明結婚多年，兩人婚後育有一個寶貝兒子小海綿，但近年他們不如過往，鮮少同台或同框公開放閃，婚變傳聞更頻傳；日前有民眾去賞花，巧遇獨自帶著小海綿的Angelababy，更拍到女神背影照分享到微博，忍不住讚嘆「身材巨好」，無修圖狀態也讓其他網友感到不可思議的美。

日前有網友在微博分享街頭偶遇明星經驗，原PO提到他到花園賞花時，在人群中看到一個身材巨好的辣媽，牽著一個小男孩，從兩人穿衣風格暗自推敲應該是Angelababy和她兒子小海綿；沒想到2日看到Angelababy曬出賞花照，讓原PO更確定自己幸運地遇到女神。

有網友分享自己偶遇Angelababy的經驗，被她的身材震撼到。(圖/ 摘自微博)

Angelababy在2日曬出賞花照，讓原PO更確定自己幸運地遇到女神。(圖/ 摘自Angelababy微博)

網友也上傳偶遇當天悄悄拍兩人背影的照片，接著不斷讚嘆Angelababy的身材，「女明星就是女明星」、「打包票她身材比我拍的還要好」、「真人比例巨好，而且腿又細又不柴」；Angelababy則是2日在微博曬出櫻花照，還有她和櫻花的自拍合照，從照片穿搭和網友偶遇偷拍一樣。

大票粉絲都很羨慕那名巧遇女神的網友，也紛紛被Angelababy的美貌再度驚艷，「櫻花沒有姊姊美」、「美女營業了」、「真的人比花嬌」、「想和妳一起看櫻花，自拍好美」、「永遠屈服於妳的顏值」。

(中時新聞網)