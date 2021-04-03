金管會轄下證券期貨相關機構證交所、期交所、集保結算所及櫃買中心合力捐助兩千萬元，協助台鐵408車次太魯閣號事故受難者家屬度過難關。

4月2日台鐵408車次太魯閣號發生嚴重出軌事故，死傷者眾，引起政府及全國人民的關切。金管會轄下證券期貨相關機構，包括證交所、期交所、集保結算所及櫃買中心，決定合力捐助兩千萬元，協助受難者家屬度過難關。

證交所表示，4月2日台鐵408車次太魯閣號發生嚴重出軌事故，死傷者眾，引起政府及全國人民的關切。金管會轄下證券期貨相關機構，包括臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所及中華民國證券櫃檯買賣中心，決定合力捐助二千萬元，協助受難者家屬度過難關

這次台鐵408車次太魯閣號事故，證交所、期交所、集保結算所及櫃買中心捐助的款項，將匯至衛福部專戶，專款專用，慰助傷者及傷亡者家屬，以發揮人飢己飢、人溺己溺的精神。

(工商 )