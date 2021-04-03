清明節（4日）開始，新的一波東北風將增強，北部降溫有感，高溫將從30度掉至最低20度。（氣象局提供）

中央氣象局表示，今（3日）各地天氣多為晴到多雲，東半部有零星短暫雨；白天各地高溫普遍落在29-30度甚至更高，高屏地區有局部36度以上高溫。明後天（4-5日）隨著東北季風增強，東北半部地區雲量增多，並有局部短暫雨。同時，北台灣氣溫將明顯轉涼，高溫比前一天相比掉了約8-10度，只剩下20度出頭，到了晚上更會只剩下17-18度。

氣象局指出，明清明節當天將有一波東北季風增強，北臺灣天氣將明顯轉涼、轉冷，清晨左右溫度就掉至22、23度，白天開始氣溫還會再降低，並一路下滑到晚上，屆時只會剩下約17度左右。花東高溫也會略降，約25-27度，唯中南部地區較不受影響，高溫仍有30-32度。

受到東北季風增強影響，迎風面雲量增多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，以東南部地區的降雨機率最高。不過新竹以南地區天氣則不受影響，仍維持多雲到晴，午後中南部山區留意有局部短暫陣雨，有較大雨勢發生的機率。

「天氣職人」吳聖宇於臉書上分析，這波東北季風的涼冷空氣對北台灣影響較顯著，高溫降幅可達8-10度之多，從30度直接掉至21-22度；但中南部高溫仍有31-33度，整體變化不大。收假日（5日）天氣還是受東北風主宰，但空氣也轉乾，東北半部天氣以多雲為主。花東地區則有短暫陣雨，中、南部多雲到晴，也代表著水情時續缺乏，呼籲民眾仍要節約用水

(中時新聞網)