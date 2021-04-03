日本桌球天后福原愛和江宏傑婚後生下一對兒女，近期爆出4年婚變，上盡台日媒體版面，今（3日）是兒子小小傑2歲生日，江宏傑曬出他們去露營的慶生照，遺憾的是，一家人還是獨缺了福原愛。

爆出婚變後，福原愛一直待在日本，江宏傑則每周一天固定錄節目《全明星運動會》，但也不忘抽出時間陪伴兒女，日前更與家人一起露營，為兒子小小傑慶生，3日他在IG曬出與兒女一起切蛋糕，以及把小小傑緊緊抱在懷中的的照片，並寫下：「兒子2歲生日祝你平安健康長大，給你百分之兩百的愛，生日快樂。」一家三口相當溫馨，可惜少了媽媽福原愛的身影。

江宏傑替2歲兒慶生，福原愛最終沒趕回台灣。（圖／翻攝自江宏傑IG）

江宏傑把兒子緊緊摟在懷中。（圖／翻攝自江宏傑IG）

之前曾傳福原愛想趕在兒子生日前回到台灣，如今還是沒有等到她回台，而江宏傑這次Po照片也沒有tag妻子，加上對兒喊話「給你百分之兩百的愛」，更令外界猜測江宏傑是否在暗示一切已回不去了。

日媒之前爆料福原愛最擔心還留在台灣的孩子，可江宏傑明確告訴福原愛「不會把孩子交給她」，兩人離婚進度陷入膠著，而江宏傑前天在IG限動發出風景照，其中一張全黑畫面，引發不少人擔心，所屬的華研國際就表示只是星空照，江宏傑正與家人旅行中，感謝大家關心。

(中時新聞網)