太魯閣號2日因撞上台鐵合約廠商「義祥工業社」工程車出軌，造成51死重大傷亡。據《中天新聞》報導，包商負責人李義祥過去幾年不但拿了政府高達2億元的19個工程標案，還曾因承包工程造假照片及施工日誌被判刑6個月，今天更被爆出2018年他曾擔任民進黨花蓮縣黨代表。

據《東森新聞》報導，李義祥除「義祥工業社」外，名下還有另一間名為「義程營造有限公司」的工程公司，翻開過去標案紀錄，堪稱是花東地區的標案王，無論是花蓮縣政府鄉公所，還是台鐵管理局的標案，5年下來拿了29個標案，總金額近2億元，其中金額最高的，就是2017年「交通部台8線邊坡災害復建工程」2千1百多萬標案。

台灣民眾黨立委高虹安3日更指出，李義祥過去已有諸多不良紀錄，包括2007年涉嫌圍標自強外役監鋪設琉璃鋼瓦標案、2008年違反《政府採購法》被花蓮地院判刑6個月易科罰金、2013年偽造承包工程當中用以維護工安的圍堰照片及施工日誌，今年2月才三審定讞被判有期徒刑6個月，以及2014年其員工駕駛疑似故障的工程車而跌落山谷身亡。但李義祥卻在5年來透過不同公司名稱（義程營造）拿了政府金額高達2億元的19個工程標案，義祥工業社5年來更有15筆違規開罰紀錄。

值得注意的是，據《中天新聞》報導，李義祥早在2018年就曾登記民進黨花蓮縣黨部縣黨代表並當選，目前則因沒繳黨費，而被停權黨籍。

中天新聞。(圖/中天新聞畫面)

此外，據《更生日報》2018年5月報導，民進黨花蓮縣黨部舉行第十五屆縣市黨部主委、縣代表及第十八屆全國黨員代表選舉，當時角逐民進黨代表的共有39人，共有29人當選，李義祥就在當選名單內。

中天新聞【太魯閣號出軌】太魯閣出軌釀51死! 李義祥50萬交保後翻牆:人生到此結束​ 20210403

(中時新聞網)