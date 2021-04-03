台鐵408次太魯閣號2日上午發生嚴重出軌事故，造成超過200人死傷。車上載著的大量乘客中，也包含多名外國人。日本《朝日新聞》便採訪到事發時人在現場的日本父女，這位父親表示，當時已做好離世的覺悟，「只希望過程不要感覺到痛苦」。

這位50多歲的日本男子告訴《朝日新聞》，他和還是大學生的女兒趁著清明連假，要去台籍妻子的老家幫忙掃墓。因為乘客太多，所以兩人沒有買到同車廂的座位，女兒坐在從前頭數來第3輛的6號車，日本男子則坐在後面的5號車。

當事故發生時，正在打盹的日本男子直接被甩下座位，下意識覺得出軌了。他說，當時車體出現一陣一陣的衝擊，「像一階一階摔下樓梯的感覺」。日本男子用手護住頭部，並想著：「如果會死的話，希望不要讓我感覺到痛。」

當列車終於停下來後，車廂一時陷入一片漆黑，並飄散著燃料的味道。附近還能動的乘客開始用手機照亮內部、討論著要如何脫困，還有一名失去意識的女性倒在廁所附近。日本男子一邊要其他乘客冷靜下來，一邊擔心著女兒走出車廂外，所幸不久就找到淚流滿面的女兒。

受傷的日本男子稍後被救護車送醫，診斷結果是肋骨和腳趾出現骨裂。女兒雖然沒有太嚴重的外傷，但因為目睹罹難者的悽慘景象，精神遭受嚴重衝擊。日本男子表示，這是普通來說根本不會體會到的經驗，雖然這次事故原因是工程車滑落，但還是希望能進一步檢討相關安全措施，減少未來可能發生的傷亡。

(中時新聞網)