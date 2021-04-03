台鐵408次太魯閣號2日發生出軌意外，事故發生原因疑似工程車未拉手煞車，從滑落邊坡撞上列車，造成嚴重死傷，許多現場救難人員，形容當下看到的景象，人們失去摯愛的心痛，令人鼻酸，現在卻有網友在維基百科上惡劣留言「發生事故真爽」。

太魯閣號2日發生嚴重死傷事故，人人都可以編輯的維基百科（Wikipedia），也隨即紀錄意外發生經過，內容相當詳細，不過其中一段事故後續的內容，遭到網友惡搞亂改，原本寫著「中華民國衛生福利部中央健康保險署宣布，未有健保卡、無法付款的事故傷患，可破例前往健保特約醫院就醫」等。

從下方的編輯紀錄中，竟然有人寫道「發生事故真爽，希望每天都發生事故」，惡劣言語將這起嚴重事故當笑話看，令人無法接受，目前該句留言已經迅速被刪除。

台鐵意外發生至今，不少民眾自發性幫忙、救助，發揮人性溫暖的一面，像是花蓮foodpanda外送員，在發生出軌意外後，號召許多人組成「熊貓大軍」，將物資送往災區；白牌車司機提供車輛，免費載受難家屬前往花蓮；還有許多民眾捐款，盡己之力幫助所有受難者。

(中時新聞網)