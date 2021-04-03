樂天桃猿主場迎戰中信兄弟，分別由黃子鵬與鄭凱文先發，兩人共同點是過去皆為後援投手，在今年才轉先發，過去兄弟就對黃子鵬特別拿手，此戰也是從一開局就頻頻有攻勢，蘇緯達還敲出本季首轟，王威晨、陳子豪都有4安「鐵支」演出，最後兄弟以12比6贏球，鄭凱文順利拿下本季第3勝。

此戰兄弟打線爆發，從第一局就有攻勢，王威晨、陳子豪連續安打先馳得點，第3局再從王威晨二壘打開始，下一棒蘇緯達右外野全壘打一棒打回2分，這也是他的本季首轟，此戰兄弟4安打下3分。

4局上半兄弟再靠3安打加對方外野守備失誤，追加2分，而樂天則在3、4兩局攻破鄭凱文投球，3下林力三壘打、梁家榮適時安打追回2分，4下樂天也把握兄弟野手失誤，靠攻勢串聯再打2分，一度追到4比6僅2分差。

黃子鵬主投7局，用球數91球遠遠超過原本個人生涯單局最多用球數的77球，被敲12安，失6分有5自責分，另有1次三振，黃子鵬退場後樂天牛棚還是放火，8局上半兄弟打不停，單場7安、1保送，灌進6分大局，許基宏還單局2安，整整打了11人次，樂天換了3名投手才結束此局。

8下樂天靠陳晨威的滿壘適時安打追回2分，不過分差太大於事無補，最後兄弟以12比6大勝樂天，戰績重回第一，領先富邦悍將半場。

鄭凱文先發5局被敲敲7安失4分(3責失)，另有6次三振，在隊友火力掩護下拿到本季第3勝，與隊友德保拉、蔡齊哲暫時並列勝投王。

中信兄弟王威晨單場4安。（范揚光攝）

(中時 )