台鐵發生史上最嚴重事故，罪魁禍首為停放在斜坡的工程車滑落至鐵軌，導致51人死亡，但現場工地明明就有不少平坦的空地可停車，工地主任李義祥為何偏要停在斜坡上？現場空拍曝光後，網友也秒懂李義祥心態，直呼太可惡。

透過空拍圖可以看到，現場工地其實還有不少平坦的空位可供停車，但李義祥停車的位置離辦公室門口最近，疑似為了圖方便，索性就將車子停在斜坡上，下車後直接走入辦公室，直到車子從邊坡滑下鐵軌，遭太魯閣號撞擊後，李義祥才知釀禍。

旁邊有許多平坦空地，李義祥卻選擇將車停在陡峭斜坡上，網質疑李為了省幾步路的圖方便心態害了51條命。(圖／中時新聞網)

網友看到空拍後，紛紛指出李義祥心態：「一看就知道是懶得走路」、「就貪圖方便的心態」、「一堆空位不停，偏要停斜坡，有夠可惡」、「鐵軌就在旁邊還敢這樣停」、「這壞習慣一定累積很久了啦」、「台灣人便宜行事的心態真的很氾濫」、「沒有工安觀念的人為什麼會有工地主任牌？」、「就是垃圾違停啦，毀了50幾個家庭」、「為了自己方便害了50多條命...」。

李義祥50萬元交保後，由友人駕著黑色賓士C300一路護送到家，為了躲避記者，還特地在外面繞兩圈，眼見躲不過才認命直接下車，發現自己忘記帶鑰匙後，李義祥展現矯健身手，從旁邊俐落翻牆入內，走入家門，現場記者也忍不住情緒，大罵「不用跟社會大眾道歉嗎」、「你害死50條命耶」。

(中時新聞網)