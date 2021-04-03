台中一名已婚人夫阿暉（化名）與女同事小倫（化名）私下暗通款曲已5年，阿暉在2018年時決意回歸家庭，向小倫提分手遭拒，小倫甚至把阿輝的下體照傳給其正宮、公司長官、客戶，更向正宮嗆聲，「顧好妳先生的鳥」，遭到阿輝控告妨害名譽。台中地院於3月25日宣判，判其3月徒刑。可上訴。

據判決書指出，阿暉與小倫共同在某間生技公司上班，兩人日久生情，不顧男方已有家室，雙方轟轟烈烈愛了將近5年的時間，阿暉覺得這樣下去實在愧對家庭，決定浪子回頭，於2019年4月向小倫提分手，卻因此引起小倫強烈的不滿。

小倫滿腹的怨氣無處宣洩，竟前後寄出7封電子郵件，分別給阿暉的公司董事長、集團執行長、客戶、正宮及其子嗣等，內容則包括，阿暉的生殖器照片，並散播阿暉私下行為不檢點等話語；小倫還在信中向正宮嗆聲，「拜託你，滾遠一點」、「離婚協議書書局都有，妳可以去買，沒錢是嗎？我給妳」、「請妳顧好妳先生的鳥，不要一直亂把妹」等語。

阿暉驚覺小倫四處散播信件，並造成他人對他產生負面評價，足以貶損他的人格與名譽，憤而控告小倫妨害名譽。

台中地院審理時，小倫否認犯行，甚至否認有與阿暉交往，反控是阿暉要她當小三，被拒絕後還恐嚇她。對此，法官不採信小倫的說法，且認定小倫涉犯加重誹謗罪，酌情此案起因為兩人的婚外情，判3月徒刑，得易科罰金，新台幣1000元折算一日。可上訴。

(中時新聞網)