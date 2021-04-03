金曲歌王蕭煌奇日前推出台語專輯《舞台》，巡演今晚(3日)從台北Legacy起跑，他特別邀請盲人歌手朱萬花合唱新歌〈舞台〉，因為第一個給他舞台的人就是朱萬花，兩人相識26年，「我國三就曾跟她參加歌唱比賽，我唯一一次被打敗就是那一場！後來我高中畢業，她在電視台主持《視障音樂分享之夜》節目，邀請我上節目，是我初次站上正式的舞台。」他至今感念在心，不但邀朱同台，也提拔後輩黃昺翔一起合唱。

蕭煌奇嗓音渾厚動人，今以一連串台語組曲〈黑色吉他〉、〈愛作夢的人〉、〈人生我敬你一杯〉開場，大展唱功。他原本跟樂隊打賭唱到10點，超過1分鐘要多付200塊，但今7點34分才開始，他承諾要唱到10點04分，輸人不輸陣！他背功也一流，中場時自誇「我沒有大字報欸」，問全場：「除了張學友，還有誰沒有用大字報？」全場大喊「蕭煌奇」。

蕭煌奇《舞台》專輯發行後好評不斷，首波主打〈舞台〉拿下iRadio金曲榜冠軍，第二首主打〈送予你的歌〉發行首日就獲KKBOX台語榜亞軍，僅輸給茄子蛋〈愛情你比我想的閣較偉大〉，他表示「輸給茄子蛋，也是揪甘心啦」，原來他下一波新歌〈寫一條歌，寫你我爾爾〉力邀茄子蛋合作，可望更勝一籌，而茄子蛋今也到場捧場，蕭煌奇接笑說「聞到茄子蛋的味道」，即興演唱〈浪子回頭〉，並喊話「等我去小巨蛋的時候再請茄子蛋」。

母親節將至，被問到會如何為蕭媽媽慶祝？蕭煌奇自爆是家人的「人肉銀行」，爸媽的存款都由他管理，「逢年過節包紅包給爸媽是一定要的，但老人家常常只留生活花費，其他都要退給我，我就跟銀行一樣，當然算給他們的利息，肯定比銀行高很多！」他也說，只要父母健康，每天都是過節，家人團聚一起吃頓飯就非常開心。

蕭煌奇接下來將巡迴台中、高雄唱出《舞台》心聲，台中、高雄場門票正於KKTIX售票系統( https://pse.is/3b9ue6)開賣。4月17日於Legacy台中、4月24日於高雄Live Warehouse大庫演出。

蕭煌奇唱功佳，被.歌迷直接封為「吃CD的金曲歌王」。(粘耿豪攝)

蕭煌奇今在演唱會上首唱新歌，大展唱功。（粘耿豪攝）

蕭煌奇（中）邀請盲人歌手朱萬花合唱〈舞台〉，右為黃昺翔。（粘耿豪攝）

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