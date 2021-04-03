進球時刻::冠軍賽PK全記錄::臺灣師大vs臺灣體大::::女一級 109UFA大專足球聯賽

大專足球聯賽女一級決賽今天踢得難分難捨，台灣師大與台灣體大踢完延長賽仍以0比0僵持不下，PK戰踢完前8點還戰成1平。不過第9點師大門將許瑗庭用右腳擋出射門，前鋒王羿婷則因台體門將洪琳犯規，把握重踢機會冷靜破門，讓師大以8比7粉碎台體的衛冕美夢，隊史第6度稱霸大專聯賽。

「教練覺得我跑了120分鐘可能沒有力，PK排第9點，沒想到會踢到。」王羿婷賽後表示壓力很大，如果踢進比賽就結束，沒進還得繼續下去，「第1次自己沒有踢好，剛好守門員犯規，才有第2次機會。想說我一定要進！」

台體鋒線上有蘇育萱、粘菁云兩名國家培訓隊好手，加上中場田中麻帆、卓莉萍輸送彈藥，正規90分鐘的攻擊威脅略優於師大，但總缺臨門一腳。延長賽田中、蘇育萱先後傷退，換成師大數度進逼，卻也沒能破門。

台灣師大前鋒王羿婷（左二6號）在大專聯賽女一級冠軍戰踢進致勝PK，隊友紛紛衝入場內慶祝。（李弘斌攝）

PK戰台體門將洪琳先擋出師大余宛貞的射門，但第2點潘昕妤也踢出門外，第3點起雙方連進6球，其中師大第8點鄭安淇也先踢丟，卻因洪琳被抓雙腳過早向前移動犯規，才能重踢追平。第9點許瑗庭在往左側撲出的情況下，用右腳擋出王淑雯的射門，接著王羿婷也因洪琳犯規得以兩度操刀，最後才完成任務。

師大教頭周台英賽後直說許瑗庭「那隻腳不知道怎麼伸出來的」，許瑗庭則解釋說，那球算是意外的臨場反應。「那球我身體已經往旁邊移了，有點被騙到，幸好球速沒有很快，我發現球就在旁邊而已，趕快轉個方向剛好還來得及用腳擋。」

師大2016年決賽與屏東大學踢了13點PK，不幸落敗，前年則不敵輔大，這是隊史首次在大專聯賽決賽PK獲勝。周台英表示，暌違兩年再度封后，她感覺得出球員想要冠軍的決心，「我們球員都會自動自發、自己要求，我當教練其實最簡單。」

台體認為門將洪琳在PK第8點的撲救並未犯規，賽後向大專體總提出申訴。（李弘斌攝）

王羿婷除了射進致勝PK也抱走金靴后，她和學妹丁家英、對手粘菁云進球數相同，但金靴獎優先頒給冠軍隊，抽籤後由王羿婷勝出。她賽後也莞爾的說：「想說今天冠軍戰有進球就可以拿到金靴，沒想到不是用腳拿，而是用手抽的。」

台體雖然衛冕失敗，但洪琳此役把關也有精彩表現，偏偏PK戰被抓了兩次犯規。台體教頭呂桂花看了重播影片後，認為第8點洪琳沒有犯規，賽後向大專體總提出申訴。

(中時 )