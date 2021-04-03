台北股市在清明連假前創新高，無論是盤中的16602點，還是收盤的16571點，且成交量有3224億元，不像以往連假前買盤都會縮手，分析師表示，這顯示法人的心態是對台股有信心，對連假過後的台股有信心，提前布局3月營收表現亮眼的標的，尤其1日台股指數創高主要是台積電所帶動，在連假結束後很有機會再發動一波攻擊。

台積電3月17除息以來，一直處於貼息，不僅出現英特爾將蓋廠搶單的利空衝擊，還有台積電董事長劉德音重複下單的示警，股價一度掉到570元，但在英特爾的消息沈澱以及台積電未來3年將投資1000億美元擴產消息揭露後，1日股價大躍升，一口氣漲了15元，股價也回到600元之上，只要再漲11元，台積電此次除息便可宣告填息完成。

為何對台積電填息之路如此樂觀？除了台積電實施季配息近2年以來，沒有一次沒填息，摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，英特爾投入晶圓代工的消息經過幾天的沈澱，從技術面來看，英特爾在2、3年以內應該還看不到台積電的車尾燈，而台積電也不會站在原地讓別人追上，因此，原本的利空反而變成利多，更何況台積電本身還要擴廠。

從技術面來看，鐘崑禎指出，台積電1日收盤的位置很漂亮，剛好站上月線597元，並且在季線602.2元的下方一點點，假如要繼續往上漲，這個位置成為下一波漲勢的起漲點是可以期待的，雖然美債殖利率持續往上漲，美元也還是強勢走勢，但對股市的影響程度會遞減，當外資這一波調節結束，資金回流時，會從之前賣超幅度大的台積電著手。

啟發投顧副總經理李永年也表示，按照股市的慣性，一支好的股票沒辦法用利多築底，一定要用利空來測試底部紮不紮實，之前外資一直賣超，但台股也沒有跌個半死，表示本土有更大的力量在支撐。實際上，外資1日已買超台積電2萬餘張。

台積電15日將舉行法說會，法人認為第1季營運目標應可達成，營收有127億至130億美元，第2季可望持續成長，台積電也表示，預計在未來3年將投入1000億美元來增加產能，以因應市場的需求，另外，因台積電目前每季配發現金股利2.5元，合計一年配發10元，以1日收盤價602元來計算，股息殖利率約1.66%，是否將調高現金股利也是外界矚目的焦點。

(中時新聞網)