正逢4月之際，在6月即將畢業的大學生也開始為求職做準備，理所當然也有最理想的企業，至於能不能進去就靠自己的本事了；有人針對yes123「最想進入的高科技產業」調查表示，第一名是台積電並不意外，但對於中華電信排第二覺得困惑不已，底下就有網友透露，「中華電信很難進，可以進Google的都不一定能面進中華」。

近期yes123公布一份以畢業生職涯規劃以及企業招募為主題的調查，其中一項針對高科技產業的調查，在可複選的情況，選出畢業生最想要進入的企業，前5名依序為「台積電、中華電信、鴻海、大立光、華碩」；6到10名依序為「聯發科、宏碁、廣達、台達電、友達」。

有網友看到這份調查在PTT上發文疑惑，台積電第一名他不意外，「可是中華電信第二名？」，好奇其他的網友怎麼看這份排名。

底下一些網友留言肯定這份排名指出，中華電信很難考，不知道台積電裡面有幾人能上，「中華電信很難進，可以進Google的都不一定能面進中華」、「中華電信真的不錯，裡面很多事情都發包廠商做」。

但也有網友質疑，知名度調查而已啦，學生又不熟業界，更何況文組，「滷肉（聯詠）竟然沒上榜？」、「笑死，沒有新思、滷肉（聯詠）、螃蟹（瑞昱）、益華」。

(中時新聞網)