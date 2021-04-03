太魯閣號出軌釀51死，3日晚間9時分2名台東罹難者遺體運至台東殯儀館，分別為廖翊羽及56歲的王嘉儀。
其中廖翊羽為台東市仁愛里里長廖朝琴女兒，廖朝琴2日早上赴花蓮確認，由於遺體面容破碎，但從特徵確認後，廖朝琴幾乎崩潰。台東縣長饒慶鈴及市長張國洲3日早上都透過電話安慰他，要他堅強。
張國洲表示，廖翊羽在台北工作，2日搭火車回台東準備參加掃墓，不料搭上這班列車，且坐在第8節車廂。廖朝琴接獲消息後一度無法接受白髮人送黑髮人的事實。
(中時 )
太魯閣號出軌釀51死，3日晚間9時分2名台東罹難者遺體運至台東殯儀館，分別為廖翊羽及56歲的王嘉儀。
其中廖翊羽為台東市仁愛里里長廖朝琴女兒，廖朝琴2日早上赴花蓮確認，由於遺體面容破碎，但從特徵確認後，廖朝琴幾乎崩潰。台東縣長饒慶鈴及市長張國洲3日早上都透過電話安慰他，要他堅強。
張國洲表示，廖翊羽在台北工作，2日搭火車回台東準備參加掃墓，不料搭上這班列車，且坐在第8節車廂。廖朝琴接獲消息後一度無法接受白髮人送黑髮人的事實。
(中時 )
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