台鐵太魯閣號於花蓮地區發生事故造成重大傷亡，財政部及各公股事業機構同表哀悼與關切，為踐行企業社會責任，財政部表示，為協助傷亡者家屬共渡難關，財政部所屬公股事業機構聯合籌措新臺幣3,750萬元，將全數捐入衛生福利部賑災。

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