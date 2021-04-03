太魯閣號事故 財政部公股單位合捐3,750萬元 22:052021/04/03 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵太魯閣號於花蓮地區發生事故造成重大傷亡，財政部及各公股事業機構同表哀悼與關切，為踐行企業社會責任，財政部表示，為協助傷亡者家屬共渡難關，財政部所屬公股事業機構聯合籌措新臺幣3,750萬元，將全數捐入衛生福利部賑災。 太魯閣號死傷慘重 衛福部成立募款窗口協助受災者 太魯閣號事故 證券F4合捐兩千萬 (工商 ) #聯合 #財政部 #太魯閣號 #公股事業機構 #事故 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太魯閣號出軌 重大傷亡 04:102021/04/03 財經要聞 太魯閣號重大事故 尤山泉以個人名義捐款500萬元 15:512021/04/03 財經 太魯閣號出軌事故 保險局：每人身故理賠450萬 04:102021/04/03 財經要聞 太魯閣號撞工程車 人禍不可原諒 50同胞冤死 04:102021/04/03 焦點要聞 太魯閣號撞擊時間曝光 奪命15分鐘無人預警 11:132021/04/03 生活 Global Mall捐500萬、和億生活員工捐1日薪 助太魯閣號意外事故 16:262021/04/03 生活 太魯閣事故罹難者家屬招魂 哭喊「回來了」 16:432021/04/03 社會 太魯閣號出軌死傷慘重 維基百科竟出現惡劣留言 21:122021/04/03 社會 花東連環劫 觀光內傷15億 04:102021/04/03 生活新聞 獨》太魯閣號50人枉死 出事工地「過年前早該完工」 09:292021/04/03 生活 【太魯閣出軌】 台鐵內部卸責對話曝光 游淑慧一看氣到想哭 17:452021/04/03 政治 財經熱門新聞 台積電679、600、575三大價位 散戶想通1件事就賺了 - 財經 日本船東不忍了喊告長榮 網驚：別忘了長賜輪卡住那天 - 財經 這家黑手公司太恐怖 謝金河：若是IC設計股價破300 - 財經 這檔金融股追高31元砍掉？存股達人：驚現1數字就棄息 - 財經 台積電獲最嚮往科技業 第二名好意外 網搖頭：很難考進 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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