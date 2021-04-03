一位網友表示，在4月1日這天突然收到中獎通知，深怕是愚人節玩笑，沒想到細看竟中了整整一百萬元。(摘自PTT)

每到單月25日，就有許多民眾迫不及待查詢剛開出來的統一發票中獎號碼，期待自己是下一位千萬金額得主。不過一位網友表示，在4月1日這天突然收到財政部寄的中獎通知，深怕是愚人節玩笑。沒想到細看竟中了整整一百萬元，瞬間讓眾人嗨翻，網友直呼，「太神啦！」

原PO日前在PTT上發文表示，4月1日是愚人節，無聊查看了一下信箱，發現財政部寄了中獎通知，當下以為中了500元，沒想到點開明細竟發現有好幾個零。認真數了一下，才驚覺自己竟中了雲端發票專屬獎項，獎金高達新台幣一百萬元！但他仍擔心地說，「會不會是財政部的愚人節玩笑？我該高興慶祝嗎？」

文章曝光後，網友核對原PO的中獎發票號碼，竟真的是當期開出的雲端發票專屬一百萬元大獎，紛紛嗨翻表示，「太神拉！」、「可惡，我也想要愚人節的百萬禮物」、「真爽，直接頭期了欸」、「別人的發票總是不會讓我失望」、「如果是真的，就是週遭第一次證實有人中大獎」、「發票居然是玩真的，崩潰，十年沒中過」、「有夠爽！超讚的愚人節玩笑」。

財政部為了推廣民眾多利用載具來儲存發票，因此除了一般獎項外，每期還會加開「雲端發票專屬獎」，包含百萬元獎30組、二千元獎1萬6千組及五百元獎60萬組，讓中獎機會多1次。

(中時新聞網)