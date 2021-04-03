賽前打擊率僅有1成54的蘇緯達，在總教練林威助安排下在此戰對樂天扛第二棒，也是他生涯首次，他也不負眾望，此戰繳出3安猛打賞，本季首轟也跟著出爐，他賽後也感謝「周董」周思齊的心靈開導，讓他保持正面想法。

考量到對戰黃子鵬的戰績，林威助安排蘇緯達打第二棒，蘇緯達透露賽前先發名單還沒出來時，總教練走到他身旁跟他說，「今天打第二棒喔！」蘇緯達也知道這是他生涯首次，他則回覆，「好，準備好了。」

蘇緯達手感火燙，3上對黃子鵬開轟，達成本季首轟，8上再敲關鍵安打攻下2分，拉開分差也擊垮樂天士氣，林威助透露調度原因，「緯達對黃子鵬掌握度不錯，排在第二棒多打一次就是一次的機會，結果論來講效果不錯。」

開季狀況不佳，蘇緯達透露自己也有請教周思齊，「他給我很多正面想法，在比賽、練習時用好的心情面對，保持心情愉快面對每場比賽，重點是要把自己準備好。」

而開轟時蘇緯達心裡想的是「終於咬到了！」本季換球後變不彈，蘇緯達很有感，「今年的球滿有落差的，力量要完全擊到球心才會出去，自己要克服，練更強壯。」

(中時 )