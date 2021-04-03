台鐵太魯閣號408車次（樹林往台東）2日於花蓮清水隧道發生出軌意外，造成嚴重的死傷，林志玲、許瑋甯、彭于晏、劉以豪等藝人紛紛發文集氣。公視、台視、中視、華視、民視無線5台組成的中華民國電視學會也共同捐出100萬。
針對台鐵太魯閣號不幸事件，釀成極大傷亡，無線五台除了於第一時間，傾力為國人報導最新狀況發展，思痛之餘，也決定盡綿薄之力，共同捐款100萬元到行政院指示衛福部設置的官方捐款專戶，祈願亡者安息，傷者早日康復，家屬節哀。
(中時 )
台鐵太魯閣號408車次（樹林往台東）2日於花蓮清水隧道發生出軌意外，造成嚴重的死傷，林志玲、許瑋甯、彭于晏、劉以豪等藝人紛紛發文集氣。公視、台視、中視、華視、民視無線5台組成的中華民國電視學會也共同捐出100萬。
針對台鐵太魯閣號不幸事件，釀成極大傷亡，無線五台除了於第一時間，傾力為國人報導最新狀況發展，思痛之餘，也決定盡綿薄之力，共同捐款100萬元到行政院指示衛福部設置的官方捐款專戶，祈願亡者安息，傷者早日康復，家屬節哀。
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