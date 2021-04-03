屏科大鳥類生態研究室與林務局合作，開設台灣首支黑鳶直播影片，清明節時分黑鳶親鳥將掃墓用的「壓墓紙」帶回巢中裝飾。（屏科大鳥類生態研究室提供／潘建志屏東傳真）

屏東科技大學鳥類生態研究室與林務局合作，開設台灣首支黑鳶直播影片，記錄親鳥養育兩隻幼雛的過程，可說是黑鳶「楚門秀」。影片播出後受到網友歡迎，3月19日開播至今已超過15萬點閱數，網友更鉅細靡遺記錄下黑鳶一家生活點滴，熱血程度讓人驚嘆。

現正值黑鳶繁殖季，研究室受林務局委託，在屏東鄉間一處山坡上找到一巢剛孵化的黑鳶進行直播。屏科大生物資源研究所博士生林惠珊說，之前曾用自動相機記錄黑鳶巢，但為了了解黑鳶更多不為人知的祕密，決定以影片直播記錄。

原本預計3月16日開始直播，沒想到山坡下墳墓區因掃墓引發巢樹周邊大火，通知消防隊後順利撲滅火勢，所幸幼雛沒烤成「鳥仔巴」，親鳥也未棄巢繼續照顧幼雛，影片於3月19日上線。

影片上線後立刻吸引不少忠實觀眾，為了更詳實記錄黑鳶育雛生活並推廣黑鳶保育，研究室邀請網友們一起來當「全民科學家」，利用時間軸記錄下黑鳶一家吃的食物、生活的點點滴滴等，做為未來分析資料。

沒想到網友對黑鳶楚門秀非常熱情，不但24小時都有人監看，更鉅細靡遺記錄下什麼時候黑鳶家族做了什麼事，包括親鳥叼食物回巢餵食、叼垃圾裝飾鷹巢、把巢裡食繭叼走、拍翅、理毛、排泄等都完實記錄下來。

目前回報紀錄已超過1300筆，林惠珊說，網友各種小細節都不放過，例如「幼雛想大便，轉了好幾圈才找到適當的廁所」、「幼雛拍翅時不小心打到頭了」、「幼雛抓癢時沒站穩摔倒了」，細緻程度讓人驚嘆。

幼雛至今已經滿月，一般來說黑鳶出生大概40至50天便會離巢，離巢後仍會持續回到巢中進食一個月以上，影片將直播到小鷹完全離巢為止。影片除了分析相關數據外，也會將精彩片段剪輯成「精華集」，希望讓更多人看見黑鳶並投入保育。黑鳶直播網址：https：／／youtu.be／d-vMtGDz2cw。

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