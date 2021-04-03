蔡總統前往花蓮慰問罹難者家屬時，現場有一名家屬情緒崩潰怒嗆蔡總統，只會說聽到，但卻都不改進。(圖 翻攝自通天新聞youtube)

臺鐵408次太魯閣號昨（2日）行經清水隧道時，撞上闖入軌道的工程車，造成上百人傷亡，總統蔡英文今(3)日早上也前往花蓮慰問罹難者家屬，並向罹難者上香，現場有罹難者家屬見到蔡總統，忍不住情緒崩潰怒嗆，指蔡總統每次都說聽到，但卻都沒有改進。

《中天新聞》報導，蔡總統今日趕赴花蓮，前往殯儀館慰問罹難者家屬，並向罹難者上香，現場有一名罹難者家屬見到蔡總統後，忍不住情緒崩潰並痛罵，「蔡總統，妳知不知道，我的心真的很痛耶，我的心裡很痛，什麼都聽到，妳每次都聽到，都沒改進，真的很痛」。

此外，蔡總統也前往805醫院探視太魯閣號列車出軌意外的傷患，她表示，事故發生的第一時間中央已成立應變中心跟指揮所，投入各界資源進行全面搜救、搶救，不過目前仍在進行中，而這次令人感到痛心的事故造成重大傷亡，在此向罹難者家屬表達哀悼之意，中央一定會持續協助處理後事，各醫院在救治傷者部分，也會提供最好的照護。

針對這起重大事故，行政院宣布今起全國降半旗3天哀悼，而昨天事故發生後，行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、內政部長徐國勇都到事故現場，蘇臉色凝重未發言，離開後隨即前往醫院探視傷患。林佳龍對家屬表達歉意，強調此時救人第一，現階段仍會堅守崗位，持續救災及疏運。

赴靈堂上香 蔡總統遭罹難家屬嗆:只說知道.沒改進

(中時新聞網)