俄羅斯求職網站「Super Job」2日公布民調結果，稱雖然康士坦丁・卡班斯基（Konstantin Khabensky）、丹尼拉・科茲洛夫斯基（Danila Kozlovsky）等當紅俄國男明星很帥，但在俄國人眼中，他們的總統普丁（Vladimir Putin），才是俄國最性感的男人。

這項民調訪問來自俄國全國各地的2000名18歲以上民眾，男女比例各半。結果顯示，男性在「俄羅斯現在最有魅力的名人」調查中，除傳統上最受歡迎的答案「我自己」獲得19%之外，不知道或不想回答者佔27%；普丁則以18%選票的成績，拿下「公認」的俄國最有魅力名人，其餘男性明星的得票率最多僅有1%。

而在針對女性的「俄羅斯現在最有魅力的男性名人」調查中，男明星的吸引力有明顯提升，德米崔．納吉耶夫（Dmitriy Nagiev）獲得3%女性支持，康士坦丁・卡班斯基和丹尼拉・科茲洛夫斯基各有2%，但仍遠遠不及普丁的17%。不過在女性受訪者中，有25%把票投給其他、24%不知道或不想回答、18%則認為沒有這樣的人。

「Super Job」2020年也進行過同樣的調查，當時同樣由普丁拿下冠軍，不過2020年時普丁在男性贏得19%、女性贏得18%的支持，比今年的調查各高1個百分點。該網站表示，無論是明星、運動員，或其他政治人物，都跟普丁「沒得比」。

由於蘇聯解體後，俄國陷入經濟衰退，導致民眾普遍對西方國家感到失望。而普丁雖然經常遭指控「獨裁」，但他對內改善民眾生活水準、對外強硬提升俄國國際地位，讓其在俄國民眾中享有極高支持。俄國《塔斯社》（TASS）先前則報導，俄國上議院3月31日才通過法案，允許普丁在2024年目前任期結束後再連任兩屆，最長可能在總統大位上待到2036年。

(中時新聞網)