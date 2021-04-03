屏東科技大學鳥類生態研究室與林務局合作，開設台灣首支黑鳶直播影片，記錄親鳥養育兩隻幼雛的過程。清明節已至，繼3月16日因掃幕大火差點燒掉鷹巢後，黑鳶親鳥竟將掃墓用的「壓墓紙」帶回巢中裝飾，讓網友笑說，「你怎麼把人家祖先的屋瓦帶回來了？」

屏科大鳥類生態研究室表示，黑鳶巢最大特色是巢內有許多垃圾，像是手套、衣物、報紙、鋁箔包，甚至口罩等各式人類丟棄物，不是因為黑鳶喜歡髒亂，根據西班牙學者研究，這些「裝飾品」是用來彰顯能力。

黑鳶巢的裝飾品愈琳瑯滿目，代表親鳥正值青壯年，戰鬥力滿點，傳達給其他黑鳶的訊息就是「我們不是好惹的」，透過如此「告示」可減少許多無謂打鬥。特別的是，清明時分民眾會在墳墓上壓「壓墓紙」，這是祖先的「屋瓦」，代表子孫有來掃過墓，沒想到黑鳶也將壓墓紙帶回巢中，讓巢中裝飾更加應景。

林惠珊說，國外很早就有各種鳥類鳥巢的直播影片，像美國的國鳥白頭海鵰、遊隼、紅隼、信天翁等，透過影片讓保育理念深植更多人心，並為保育物種募款，台灣猛禽研究會之前曾做過鳳頭蒼鷹直播，黑鳶直播則是全台首次。

他說，因繁殖季不同，黑鳶直播後接著就是鳳頭蒼鷹直播，有興趣的網友可繼續觀看。國外猛禽直播除了宣傳保育外，也會設有「抖內」連結，希望募集更多資金來保育。台灣民眾若想為猛禽保育盡分心力，也可捐款至台灣猛禽研究會。

台灣黑鳶原本遍布全台，卻因農藥、老鼠藥濫用而瀕絕，1990年代全台數量一度不到200隻，近年來農藥加保扶禁用、停辦全國農地滅鼠周後，數量已緩慢回升， 2020年調查數量840隻。

(中時 )