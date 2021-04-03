VISA等支付巨頭擁抱加密通貨的消息，助比特幣等數位貨幣價格直衝雲霄，除第一大的比特幣（Bitcoin）重新站上6萬美元大關，加密通貨二哥以太幣（Ether）也飆破2,100美元關卡，創歷史新高。

根據加密通貨價格追蹤網站CoinDesk報價，以太幣在周末一度飆上2144.93美元，輕鬆刷新2月20日締造的2,036.55美元歷史高點。

加密通貨一哥比特幣上周站回6萬美元，攀抵61,556.59美元的歷史新高，但周六又回跌到58,000美元附近。

以太幣今年迄今漲幅高達180％，把同期累漲105％的比特幣給比下去。而加密通貨的漲勢遠比美股凌厲，今年來道瓊工業指數只漲了8％，標普500指數上漲7％，黃金期貨則下跌近9％。 加密通貨價格漲翻天，主要受到支付巨頭表態大力擁抱數位貨幣的帶動。信用卡龍頭Visa上月底宣布，將以美元支持的穩定幣「美元硬幣」（USD Coin，USDC）進行支付結算，成為全球首個使用USDC的主要支付平台。

USDC採用以太坊（ethereum）的區塊鏈技術，此舉被視為消弭傳統貨幣與加密通貨的差距。

支付機構張開雙臂歡迎虛擬通貨的舉動，凸顯出因區塊鏈技術而起的去中心化金融（DeFi）應用蔚為風潮，DeFi大多建構在以太坊網絡內運作。用戶透過DeFi，可以不靠中介者進行交易，這被當成加密資產最大的賣點。

Chainlink創辦人納扎洛夫（Sergey Nazarov）指出，最近1年，有超過450億美元的用戶資金投入DeFi，尋求以去中心化方式改造傳統金融商品。

隨著愈來愈多機構接受以數位資產取代黃金及其他商品，比特幣等加密通貨的前景備受看好。除此之外，上周有消息傳出，2012年成立的美國最大加密通貨交易所Coinbase Global，打算4月14日以代號Coin，在那斯達克交易所掛牌上市。

(工商 )