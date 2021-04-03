在墾丁舉辦的「台灣祭」超過萬人朝聖，現場氣氛極high。（屏東縣政府提供／潘建志屏東傳真）

由屏東縣政府舉辦的「台灣祭」帶頭，墾丁再創旅遊榮景，清明連假2日、3日的住房幾乎客滿，通往墾丁的台1線、台26線車龍不斷，警方也在第一天開出25張罰單，另外過去春吶「超跑逛大街」的景樣再現，警方也開出2張違規罰單。

為了延續春吶精神，屏東縣政府今年清明連假在墾丁舉辦「台灣祭」音樂活動，消息傳出後墾丁訂房馬上大增，連假期間帶動數萬人次湧入墾丁，讓在地觀光業者十分開心。墾丁福華飯店總經理張積光表示，2日、3日飯店住房全滿，4日也有7成訂房率，住房狀況不錯。

3日是「台灣祭」最後一天，多組金曲樂團輪番登台，從下午開始湧入大批樂進場卡位，欣賞Vast＆Hazy、Tizzy Bac等樂團演出。晚上則由董事長、麋先生等樂團輪番上台，引爆現場熱烈氣氛，最終由Matzka擔任壓軸，讓活動在最高潮中落幕。

龐大旅遊人車潮也造成通往墾丁道路擁塞，第一日南下車輛多，從上午7時開始至下午4時止，台1線屏鵝公路水底寮段每小時均有超過2000車次的車流，最多時更接近3000車次，十分驚人。

警方也會同環保局、監理站稽查人員，在通往恆春半島主要幹道台26線設攔查點進行聯合稽查，取締酒駕、飆車及非法改裝車輛等。2日共開出25張罰單，包括10件違規變更燈光、2件車輛噪音、8件未繫安全帶、1件無照駕駛及4件告發逾檢註銷。

(中時 )