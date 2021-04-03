太魯閣號在花蓮發生意外，桃園市政府持續聯繫是否有桃園市民罹難，截至3日22時，桃園市民共4人罹難，分別是36歲陳姓女子、5歲陳姓女童、58歲李姓女子、22歲曾姓女子，其中陳女是女童的姑姑。

桃園市政府新聞處表示，皆已經聯繫上罹難者家屬，將全力提供必要之協助。除透過社工關懷外，依照特別慰問金發放元者，先發放傷者每人1萬元、死者每人10萬元慰問金。

據了解，陳姓姑姑及女童，將回到桃園處理後事，不過女童在事發時肢體拉扯過大，需要一段時間修復，最快4日才會回到桃園。

(中時 )