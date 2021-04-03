台鐵408次太魯閣號列車2日行經清水隧道時，撞上闖入軌道的工程車，釀成慘重傷亡。對此，前立委林正杰表示，天災意外難免，但執政者應該考慮到各種可能性並提出應對方案，他回顧近日台灣缺水和先前萊豬爭議後，痛批蔡政府執政能力低落，進口萊豬一事更是故意禍國殃民。

林正杰3日在臉書上表示，天有不測風雲，人有旦夕禍福，意外難免，可以檢討改進，但他也認為，「天災意外都難免，但執政者應該思慮周詳，演習各種可能性，準備好備案」，例如老天不下雨是天災，而老天爺不眷顧，但是執政者沒有做廢水回收系統，沒有多建小水庫，沒有建海水淡化廠以備不時之需，這就是人事不彰。

林正杰指出，蔡政府執政能力低落，大家有目共睹，且蔡政府注意力都用在黨派鬥爭、人事分贓、貪汙A錢，沒好好治理國家，這就是人禍，他更痛批，「等而下之的像進口萊豬，那就是故意禍國殃民了」。

網友們也留言回應，「他們只向錢看，那會有遠見？」、「偶爾發生才是意外！頻率如此之高 是怠惰、鬆散、失職！混吃等領錢的公務員和政客交相賊」、「應注意而不注意就是失職！這不是天經地義的事嗎？多少災難不是這樣而發的？」、「六年亂了天條，死了多少船，飛機，火車，遊覽車，空污冤魂？萊豬黨吸毒色淫貪樣樣來，看那一個下台判監獄禁錮沒，官越來越大官」。

(中時新聞網)