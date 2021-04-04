台鐵太魯閣號昨天發生出軌意外，由於不少民眾想要捐款給死傷者，衛福部也成立捐款帳戶，原本記者會時公布3個帳號，但台鐵局將近晚間11時更正為2個帳號。
台鐵太魯閣號2日發生出軌意外，因應國內外有許多人希望捐款，捐款專款專用，行政院指示由衛福部成立捐款專戶，捐款將指定用途，並在晚間記者會中公布捐款帳戶。
不過，晚間台鐵局緊急更正，刪除原本公布的金融機構臨櫃匯款帳戶，僅保留國內外各1個捐款專戶，供民眾捐款使用。
國內捐款帳戶為郵政劃撥方式:劃撥帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」；國外民眾捐款帳號為007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。
捐款者請指定捐款用途為 「0402太魯閣號事故案」，並請於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，以利寄送收據。（編輯：張佑之）1100403
(中央社)
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