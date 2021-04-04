《南日本新聞社》報導，法國陸軍單位5月11至17日將參與美國陸戰隊、日本陸上自衛隊舉辦的聯合演習。《朝日新聞》指出，這是法軍首度參與在日本境內進行的軍事演習，意在牽制日益強大的中國大陸。

報導指出，演習將於九州南部的陸上自衛隊霧島演習場、九州西方的海空域，以及日本唯一兩棲部隊「水陸機動團」駐地相浦基地進行。5月11至13日先在相浦基地舉行兵棋推演和其他基礎訓練，14至16日則在霧島演習場，演練空中突擊、城鎮戰、夜戰等課目。不過日本防衛省陸上幕僚監部（參謀部）指出，由於新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，相關日程和訓練內容還可能有所變動。

目前還不清楚3國將派出多少兵力參演，不過根據報導，總人數可能約300人左右，任務期間所有人都不會離開霧島演習場，將在其中紮營。另外，美國陸戰隊也會派出4架MV-22B「魚鷹」傾斜旋翼機參演，期間將暫時借住在鹿兒島縣的海上自衛隊鹿屋航空基地，隨行者包含約60名美陸戰隊空地勤官兵。

法國海軍先前才宣布，將於5月7日主辦「拉佩魯茲」多國聯合演習（La Perouse），屆時將有美國海軍、澳洲海軍，日本海上自衛隊和印度海軍共襄盛舉。由於法國不僅仍有留尼旺島（La Réunion）、法屬玻里尼西亞（French Polynesia）等印太海外領地，其在該地區也擁有印度、新加坡、馬來西亞、印尼等多個軍售客戶，近年更持續派遣戰機和船艦進行遠航任務，在印太頗具影響力。《南日本新聞社》指出，除了美國之外，日本近期也與法軍構築合作關係，主要目的應是牽制在東海、南海活動頻繁的中國大陸。

(中時新聞網)