重啟核四公投將在8月28日登場，親綠媒體日前一份核四民調顯示，45.6%受訪民眾認為台灣使用核電是利大於弊，更有45.3%民眾同意啟封核四廠，挑戰民進黨反核神主牌。前民進黨立委沈富雄表示，最讓民進黨心驚膽跳的，就是反核、擁核的趨勢，已經倒過來。

《美麗島電子報》日前針對民眾對能源問題的看法進行調查，顯示認為在台灣使用核電利大於弊的有45.6%，相較2017年8月增加7.1個百分點，認為弊大於利的則有33.1%，認為是利弊各半的有8.6%，未明確回答的有12.6%。至於是否要啟用核四，則有45.3%民眾認為要啟封，39.7%則不同意啟封，另不表示意見或廢票的有4.2%，10.8%未明確回答。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，民進黨是緊張的，因為根據該核四民調，民進黨假設護礁的環團，大概不可能跟反核的人是同一群人，認為這是矛盾的。但是該民調結果卻不見得，就是護礁的人，可能是不反對核能的人，護礁、不反對核能的，這兩個如果產生共伴效應，即使蔡總統用核能來離間，經濟部長王美花接著用燃煤，加強離間政策，恐怕都沒有用。

沈富雄表示，他不是很同意，過去民進黨即使公投過了，也不遵行。民進黨如果有選擇的話，不會重蹈覆轍，因為一再這樣做，信用都會沒了吧。

沈富雄認為，最讓民進黨心驚膽跳的，就是那個核四民調，因反核、擁核的趨勢，已經倒過來。而且現在反核的人是老人家，當初反核的人，現在已經年長了；而現在年輕的一代，是不反核了。所以民進黨看起來會很害怕。

(中時新聞網)