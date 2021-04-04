連續4天的清明節假期今第3天，交通部高速公路局規劃6大疏運管制措施，提醒用路人出門前先確認各項管制，或透過「高速公路1968」app及即時路況資訊網站查詢。

高公局預估，清明連假期間，西部國道車潮相對和緩，長途旅次較少，因此把重兵佈署在東部的國道5號；國5也是連續4天都有高乘載管制的高速公路。

今、明兩天中午過後，從下午2點開始一直到晚上9點，國5的蘇澳、羅東、宜蘭、頭城4交流道北向入口匝道，實施高乘載管制，小客車含駕駛在內若未坐滿3人，不能上高速公路。

今起至5日，國道收費時段採單一費率（75折），取消每日20公里優惠里程。明假期最後一天，為了分散車流，凌晨零點至早上10點暫停收費，免收費時段長達10小時。

高公局並針對部分路段、交流道，實施入口匝道封閉、匝道儀控，以及開放路肩等，提醒用路人安排出遊前，先了解相關措施。

交通部高速公路局實施6大管制措施，提醒民眾上路前先了解內容。（高公局提供）

(中時新聞網)