「旅遊泡泡」保單近期即將出爐！針對台帛旅遊方案確定4月啟航，國內各家產險公司正馬不停蹄著手設計專屬「旅遊泡泡」旅平險等相應保險商品，金管會保險局日前表示，除了已擬定好相關保單條款外，同時也試算保險費，目前保單列有4大保障範疇：一般旅平險保障、傷害醫療、海外突發疾病及緊急救援等；據了解，近期就會正式對外公布相關保單內容。

黃天牧：新保單採備查制，行前一定買得到旅平險

至於民眾最關心的保費問題，保險局說明，假設以旅平險保額新台幣500萬元來計算，其中傷害醫療保額50萬元、海外突發疾病保額100萬元，再加上專機回國的海外救助上限400萬元，「旅遊泡泡」保單5天4夜的旅遊行程每人平均保險費約為2,500元至3,000元左右。

這樣看來，首波「旅遊泡泡」保單保險費比起一般市售旅平險貴了不少。根據保險局初步統計，目前有11家產險公司表達有意願推出「旅遊泡泡」保單，包括：兆豐、富邦、和泰、明台、南山、新光、國泰世紀、新安、安達、泰安及旺旺友聯產險等。

針對「旅遊泡泡」保單保障範疇，保險局並特別提醒，其與一般旅平險很大的不同在於，並不包含旅遊不便險，如果因為同班機其他乘客確診而影響出國行程必須取消，則不在保障範圍內，民眾如果擔心，可以自行額外加買旅遊不便險。

另一方面，先前外界普遍認為新保單要走核准制上市，可能趕不上「旅遊泡泡」首航，對此，金管會主委黃天牧指出，經保險局和產險公會等有關單位討論後，已確定可以先採行「備查制」，等到上路後再進行抽查，「參加首波台帛『旅遊泡泡』的民眾絕對可以在行前買得到旅平險相關保單，絕對沒有問題的！」

(中時新聞網)