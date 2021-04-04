凍齡女神朱茵2012年宣布名花有主，和Beyond主音吉他手黃貫中閃電結婚並生下一女，黃貫中過去常給人暴走形象，不僅爆粗口批評隊友，還想弒有家暴傾向的父親，外界好奇朱茵當年如何認定黃貫中，上月黃貫中過生日，朱茵在Vlog中自曝婚前曾小小的「測試」一下黃貫中，端出地獄食物「微波爐魚」，黃貫中看了沒知難而退，還笑笑說：「很別緻啊」，成功過關。

黃貫中上月底過57歲生日，在與朱茵最新一期Youtube節目中，古靈精怪的朱茵打算好好趁愚人節整一整丈夫，便做出了芥末水果蛋糕，朱茵打趣預測老公吃到應該會一臉錯愕喊：「這是什麼？」結果黃貫中吃到後，第一口就覺得不對勁，指出裡面有芥末，還反擊要朱茵也吃一口。

黃貫中評價朱茵廚藝驚人。（圖／翻攝自凱藝娛樂Supreme Art Youtube）

黃貫中後來索性虧老婆：「恭喜妳發明了芥末蛋糕」，寵溺又無奈的暗指知道被太太整，朱茵此時便拿出準備好正常版的蛋糕，直說：「我不會對你這麼壞」，要認真為黃貫中慶生，一旁的工作人員則問黃貫中對朱茵平時廚藝的評價，他丟出金句，形容朱茵「認真煮飯的時候比用心整人更可怕」。

見朱茵端出地獄食物，黃貫中高EQ回應。（圖／翻攝自凱藝娛樂Supreme Art Youtube）

回憶過去相處點滴，黃貫中說讓他印象最深刻的是朱茵曾用保鮮膜包魚，將魚丟進微波爐說要煮「蒸魚」，他當時手足無措，不知道保鮮膜是否該戳洞，結果成品出爐，整條魚都變的超「緊繃」還過熟，賣相超可怕，兩人相看無言，朱茵則說那時兩人剛認識，「這是一個考驗」，黃貫中當時為了化解僵局，便客氣說：「很別緻啊！不如我們不要吃飯了」，朱茵則補充說：「從此之後我就沒有蒸過魚了」，笑翻眾人。

(中時新聞網)