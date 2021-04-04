做保全生意的，為何要跑去做電擊器、洗冷氣、還要讓路燈學會辨識違停汽車？

即便遭遇疫情，台灣保全龍頭中興保全（以下簡稱中保）去年合併營收達137億元，營收、淨利創下股票上市以來新高。其中，約占營收2成的智慧城市事業，是關鍵成長動能。

智慧城市，就是利用數位科技與數據解決各種城市問題。比如：縮短交通堵塞時間或降低犯罪率。

5年前，當中保開始投入智慧城市標案，眾人都質疑：「你們是保全公司來這裡幹嘛？確定沒跑錯地方嗎？」

它轉型時的靈魂人物，是中保少主、副董事長林建涵。「我們不再把自己看成保全公司，而是看我們還有什麼資源，還可以連接做什麼事，不要自己把自己限制住了，」林建涵說。

中保要做智慧城市生意，但這超過8成都非保全專業知識，林建涵怎麼讓轉型發生？

他先讓內部動起來，而且是讓老人動。

在林建涵口中，過去20年，中保從開餐廳、電子產品、醫療設備到建築工程幾乎什麼都嘗試。在「沒有一個東西是我們懂的」的戰局中，他發現越是專業的經理人，越容易被封在專業裡面自我設限；再加上不熟悉企業文化，「以前找外面的，都離開了，」他說。

中保少主公開轉型戰術：

老臣帶隊，溝通無礙動作快

因此他的組隊策略是由老臣帶隊，且優先找內部人才轉調支援，僅少部分無法克服的技術問題，才會考慮外部人才。

他花時間等隊友去考取證照或學習專業知識來補強，好處是：能讓內部溝通沒有斷層，「溝通沒障礙，我覺得我們動作反而更快，」他說。但代價是：這真的很耗時，以專業證照考取來說，要花至少半年到一年的時間。

他用另一個角度思考，這也算是老員工教育訓練的進程。恰巧，保全人員的服務範圍早就從單純的門禁安全，一路延伸到洗冷氣、寵物照顧等多元任務，對各式新任務的抵抗性低，加上失敗還能歸建原部門，大家更願意配合政策一拚。

但成軍後，緊接而來的是沒產品、沒服務。在中保智慧城市團隊的幕僚口中，林建涵最精彩的突破，就是前年整合燈光控制、消防安全、防震避難3家虧錢公司資源，變出一家年營收突破3億元的賺錢小金雞──保創科技。

原來，這3家公司在中保集團內是各自為政，均為營建工程中的最下層小包商，生意不大，因此很難賺到錢。但隨著軍團成軍，林建涵發現3家公司都屬智慧建築領域，應可集結，讓客戶一次購足，透過整合，讓其成為今年獲利新引擎。

怎麼讓客戶不再只談價格？

用本業槓桿，解決叫修痛點

內部連結還不夠，過去，智慧城市產業發展的一大瓶頸，就是它幾乎全是採取價格標的政府採購案，中保的整合式服務就算賠錢賣，都不見得能勝出。更何況，它要面對的都是年營收規模大自己約10倍以上的中華電信等大型電信業者。

中保如何克服？同業指出，不同於電信業者得標後，各項服務是層層外包，因此一旦出狀況，叫修至少是數天起跳。

中保靠著槓桿保全本業，服務網絡由全台65個服務分公司，包含駐衛警察與雲端監控系統，逾千名服務人員巡邏數千座社區住宅、店面、機構來串聯。

最後，它打出「有任何問題發生，都有人10分鐘到達處理，而且全台都能服務」的定位，得以獨樹一格，甚至還讓電信業者拉攏他進入競標團隊，藉此提高得標率。

不僅如此，中保更從價格標看出地方政府財政困難痛點。它進一步結盟電腦公會，先向中央政府申請到科專計畫，再找地方政府提供場域來執行，在多數同業都還困在價格標、無法賣整合性服務時，去年它搶先讓智慧交通辨識與智慧空氣偵測等系統，在高雄落地。

「科專計畫就是我們（地方政府）不用錢，當然比較願意配合，也比較敢嘗試，」高雄市政府研考會資訊中心主任劉俊傑說。

面對看似不相關的戰場，只要用心盤點自己優勢和對方痛點，就有機會找到切入口，這是中保在這場戰役中的發現。

現在，高雄案的成功讓中保吸引到新北、桃園、台中、高雄等地方政府上門洽談智慧城市合作案。它的嘗試，當然也引發其他對手跟進。比如，新保等傳統保全業者也規畫搶進，「這已是大勢所趨，」新光保全協理鄒國民說。

當新商模趨於成熟，下一個階段要比拚的重點，鄒國民認為，就是系統整合能力與服務的細膩度，這也將是中保智慧城市轉型的新一輪挑戰。

商業周刊1742期

(中時新聞網)