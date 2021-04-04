即使順天歸鄉展風光開幕，但慨然裸捐藏品的創辦人許家與順天堂藥廠仍堅持隱身幕後，專注精進科學中藥本業，繼續往百年基業邁進。

當文化圈都將目光投注在順天美術館藏品歸鄉展時，許鴻源家族所創辦的順天堂藥廠卻並未藉此機會操作大肆曝光。代替父親捐出所有畫作的許照信婉拒一切採訪，甚至刻意不歸國參加開展，更形低調。

「許董事長有特別說明這是裸捐，捐給政府後就不再介入，所以連我們公司都不特別參與這個活動，除非是國美館要我們提供什麼，順天堂才去配合，也不會做任何商業行為，」順天堂藥廠總經理莊武璋，接受《財訊》採訪時，帶著歉意地說明。

男孩的悲劇 預示家族使命

根據最新一期《財訊》雙週刊報導，原本預計於去年展出的順天展，因疫情順延至今年，不但剛好是許鴻源過世20周年，也正好碰上順天堂成立75周年。

一個企業能走過75周年還持續茁壯，背後的故事必定不簡單。順天堂藥廠執行長張立秋表示，順天堂創辦人許鴻源出身彰化和美世家，兄弟姊妹也幾乎都與醫藥相關。1937年，他在家人與長老教會的支持下到日本留學後，引進科學濃縮中藥技術。1946年，順天堂成立於台北市羅斯福路上，從一家小藥房，逐漸成為台灣首家推出科學濃縮中藥的藥廠。

《財訊》報導指出，當時的藥學均以西藥為宗，中草藥民間用得多，但僅為學術旁支，許鴻源算是獨樹一幟。一位教會耆老回憶，許鴻源曾提到，他剛出生時曾與年紀相近的堂兄同時病重，父親深夜去找當中醫師的祖父拿藥，祖父原本要拿「犀角」磨粉餵他們，結果堂兄喝了，但母親似有預感不敢餵他，沒多久堂兄死了，才知祖父拿錯藥，將「蟾酥」誤為犀角。

他說，堂兄替他死了，卻預示了他這一生推動中藥科學化、現代化的使命。因此在製藥生意之外，他也成立必安研究所專研基礎研究，出任衛生署藥政處處長、台北醫學院等多家大學藥學系教授。

在順利經營40年後，順天堂也面臨世代接班的問題，由於長子許照信不願接班，當時許家也已經在美國成立爾灣順天堂，決定移民，父子便著手規畫台灣順天堂事業的去家族化，啟動首次轉型。

慎選接班人 同學扛起重擔

《財訊》分析，民國70、80年代台股狂飆，但許鴻源始終認為製藥是良心事業，不應強行上市櫃，追求營收成長，因此在尋找接手團隊時非常慎重。花了3年時間評估，終於在1988年將順天堂56%的股權，給許照信的北醫同班同學沈重光和謝德夫的「班友公司」承接，走向專業經理人經營。

(中時新聞網)