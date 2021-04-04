ESG又稱責任投資或永續投資，指投資人在選擇投資的企業時，不只關注傳統財務指標，還著重企業在環境保護（E）、社會責任（S）、公司治理（G）三面向的表現，是一種更全面評估企業的投資方式。

「本基金『未』以永續投資為目標，亦『未』以環境或社會特色為訴求……。」

2月初，在台灣核備發行的某境外基金系列全面修改公開說明書，其中有多檔基金，就在說明書加入了上面那一段話。在「ESG」、「永續投資」成為金融市場最夯關鍵字的當下，這句表明自家基金並未鎖定永續、環境、社會議題的標註，簡直是百分百的「政治不正確」。

「ESG這張熱到發燙的標籤，以後，基金公司不再是想貼就能貼了。」談到近來修改說明書的集體運動，一位不具名的資產管理公司主管如此解釋。然而，這句解釋背後牽涉的，其實是另一場更具顛覆性的集體運動，「修改公開說明書是為了因應歐盟新規，而制定新規的目的，是為了對抗ESG革命浪潮發展至今的頭號大敵……。」

全球瘋沾「永續投資」

缺乏監督機制，企業恐光說不練

漂綠（Greenwashing），一個用來描繪「只做ESG表面功夫而浪得虛名」的形容詞，就是他口中的頭號大敵。

去年5月，聯合國公開表示，「企業所提出的永續報告，往往都只挑選對自己有利的項目，其中更只有23％會提出明確的KPI…；」聯合國在對外文件中難得說出重話：「企業發布永續報告，幾乎已經像是一種公關活動！」並且強調，「必須『懲罰』那些不夠永續的作法…；為了避免『漂綠』，更必須提高永續投資定義的標準。」

今年3月10日，歐盟推出一項名為《永續金融揭露規範》的新規定，英文縮寫為SFDR。「歐盟的『反漂綠』法案！」在法規上路當天，美國華爾街財經媒體《彭博》就是以此形容。

根據新規定，歐盟要求所有在歐洲設有營運據點，或有在歐盟行銷販售投資商品的基金公司，都要開始做「選邊站」的動作，選擇自己「是否屬於ESG基金」。事實上，不只共同基金，據歐盟規定，金融市場上所有與投資相關的契約，包括退休金、保險等，都在此列。

歐盟出題「是」或「否」

答題後，下一關將面對「大魔王」

但，如果僅貼上「ESG」標籤，這不就是近年全球各大資產管理公司卯足勁來做的工作嗎？事情沒那麼簡單，因為，一旦業者根據歐盟規定選擇了「我是ESG基金」的選項，接下來，就是一連串沒完沒了的「檢驗工程」。這串檢驗工程，歐洲金融市場對它有另一個稱號：永續金融的「大魔王」！

前面提到，基金不是選好邊就沒事了，還得面對「大魔王」等級的資料追蹤。歐盟要求，不管你的選擇是什麼，都須揭露超高難度的「不利永續性影響」（簡稱PAI）資訊，為了填好填滿，經理人須掌握自家持股的一籮筐ESG資訊，例如被投資企業的碳足跡、廢棄物狀況、水汙染程度、男女性別薪酬差距等，林林總總共計18項，每一項，都需要經理人完整蒐集被投資公司的資訊後，才能彙整計算。

「雖然新政策的細節還會陸續公布，但制度上路後，我們勢必得用更多的人力，對手中持股進行實地查核。」對於選擇「淺綠基金」定位後的影響，安聯趨勢主題趨勢基金產品經理林佑憲表示，「為了維護『ESG基金』定位，我們也必須更用力勸說被投資公司改善ESG。」言下之意，若企業無法配合，恐怕就得面對基金釋股的賣壓了。

金管會亦對本刊證實，雖然SFDR實施後的實質影響仍待觀察，然考量到歐盟規範對全球的影響力，預計3月底至4月間會召集會議，研究「如何與SFDR接軌」。

回想聯合國發動ESG革命的關鍵第一步，就是在2006年找來金融大咖簽訂《責任投資原則》，如今，當ESG已成為不可忽視的名牌或「明牌」，聯合國與歐盟又再次從金融業下手，啟動ESG浪潮的第2波革命。

「ESG真假一刀切」的新時代來臨，逾600兆元的資金正在檢視投資對象的ESG真實含量，台灣能否站穩腳跟，並持續獲得外資青睞？這也將是未來一年，台灣從政府、企業到一般投資人，都無法迴避的關鍵課題。

深入解析ESG「打假之戰」 詳見第1267期《今周刊》。

《今周刊》(第1267期)

(中時新聞網)