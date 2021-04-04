日前一名自稱是董事長的女子穿著滿身愛馬仕，在超商對著女店員咆哮，受到外界一面倒撻伐，還封她「愛馬仕姐」，然而有網友發現，其實最有資格被稱為是「愛馬仕姐」的其實是新加坡網紅蔡佳芸（Calista Cuaca），身為富二代的他還有「繼承最多愛馬仕包包的富二代」的封號。

現年22蔡佳芸是印尼富商Nurdian Cuaca和新加坡航空空姐蔡欣穎（Jamie Chua）的女兒，媽媽蔡欣穎還被稱為「擁有最多愛馬仕柏金包的女人」，在父母離異後，蔡佳芸跟著媽媽和哥哥一起在新加坡生活，一家三口每個月能拿到45萬坡幣（近1000萬台幣）的贍養費，且她的母親還懂得經商，因此從小就在優渥的環境下成長。

蔡佳芸繼承媽媽美貌，熱愛打扮自己，然而她卻不會有炫富心態，反倒當起YouTuber，跟網友分享穿搭和美妝，以自己的力量來賺錢，也時不時會在IG上分享美照和日常生活，看起來和一般活潑的大學生無異，自然清新的風格吸引24萬粉絲追蹤，而她偶爾也會受邀參加品牌活動，展現千金的一面。

(中時新聞網)