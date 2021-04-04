國民黨主席將於7月改選，現任黨主席江啟臣能否連任成焦點。金馬影后歸亞蕾二妹、黃復興黨部黃國雄支部副主委歸亞蒂表示，江年輕又有能力，但想法與黃復興黨部有差距；她表態，很認同中廣董事長趙少康，對九二共識與國民黨方向的立場，認為國民黨必須看遠看大、與時俱進，才能有機會重返執政，並與對岸取得共識。

歸亞蒂2日接受香港媒體《中評社》訪問表示，黃復興黨部對江啟臣的支持度不太普及，因為江的許多看法與方向，給人感覺就是「台灣國民黨」、摒棄九二共識，是因為後來發現行不通、對自己不利，才趕快調整路線；這會被解讀成為了選舉才這麼做。

針對黃復興黨部日前為江啟臣規劃一系列「復興啟臣」造勢活動，歸亞蒂直言：「黃復興區塊是江啟臣的弱點。」歸表示，黨工是沒什麼立場替任何人輔選，這個動作雖有創意卻容易令人不舒服，江已出面否認，但還是會讓人往這方面想去。江年輕又有能力，所以去年黨主席補選不少人給予機會，看能否戴出一個方向，畢竟國民黨是沒有大破大立就沒有前途的百年政黨，但目前看來並沒有更好的發展。

談到被稱為「鐵板一塊」的黃復興黨部，如今凝聚力如何？歸亞蒂表示，過去黃復興黨部主委都必須是退役中將以上，但如今只有少將，可以說是被「降編」了，過去鐵板一塊無形當中分化掉了；若想要推年輕化，在市黨部找了較年輕的新面孔，感覺是有新氣象，但體制仍沒變，給人感覺是「做做表面」，所以黨主席若要獲得支持，必須要真情實意做實事。

至於對九二共識與下屆黨主席的看法，歸亞蒂表示，趙少康3月27日在「護憲保台論壇」提到，九二共識被汙名化成一國兩制，民進黨提不出新主張、國民黨不敢碰九二共識，並反對國民黨現在的做法，認為不能因為在野就不管，否則將永遠無法執政，她很認同趙的說法，認為趙的方向才能讓國民黨看遠看大，若台灣自己不能與時俱進，就與對岸沒有共識了。

(中時新聞網)