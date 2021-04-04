太魯閣號事故現場。（王志偉攝）

台鐵太魯閣號在花蓮撞上工程車出軌意外，3日現場工作人員拖離一與二號車廂後，開始整修鐵軌，準備拖離三號車廂。（鄭任南攝）

台鐵太魯閣號列車出軌意外釀重大死傷，是台鐵半世紀以來最嚴重事故，檢方也正釐清事故原因。律師、現任國民黨中央委員會考核紀律委員會主委葉慶元2日在臉書表達哀慟，身為一個花蓮女婿的他，感到相當悲痛，「只是需要一條安全回家的路」，為什麼竟是這麼困難？

葉慶元在臉書指出，身為一個花蓮女婿，看到太魯閣號的事故，其實是很悲痛的，如果不是妻子兩周前已經先回去花蓮掃墓，也許他們就在這次的列車上；而此次重大事故發生後，讓他忍不住想，「開車，不安全！火車，也不安全！我們該怎麼辦？只是需要一條安全回家的路，對花東人，為什麼竟是這麼困難？」

葉慶元更用Hashtag寫下，「花東人的悲哀」。不少網友則是感同身受的說，「曾經的台東人完全明白」、「花東的朋友真的可憐，可以選擇的交通工具少，不管誰執政，大家真的要好好的監督政府，讓台鐵給我們一條安全回家的路」、「需要其他替代道路」。

針對這起重大事故，總統蔡英文3日表示，除了探視傷者和罹難者家屬，表達哀悼之意，一定會協助處理後事，目前各醫院正全力救治傷者，給予最好的照顧，更感謝來自各國政府慰問，要謝謝參與救難工作人員，也看到民眾禮讓救護救災車輛，還有民間團體、企業提供物資，展現社會良善一面，後續還有很多工作要做，會全力妥善處理。

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(中時新聞網)