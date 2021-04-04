「星爺」周星馳當年和朱茵合拍《大話西遊》，傳出兩人假戲真做，但因為莫文蔚介入才分手，對此傳聞雙方皆未正面承認交往過，近來，男星黃一山卻爆料周星馳跟朱茵確實交往過，立刻引起網友熱議。

港星「小龜」黃一山出道近30年，與周星馳合作《逃學威龍》等多部電影，近來在抖音爆料，30年前拍攝《逃學威龍2》時，朱茵只是剛出道的新人，卻能跟張敏同掛女主角頭銜，據悉全是周星馳在背後撐腰，此外更加碼爆料當年朱茵所屬的經紀公司，派了一個同事照顧她，沒想到最後變成星爺在照顧，兩人因此擦出愛火進而交往，也間接證實2人曾秘密交往過的傳聞。

不過香港資深記者「娛記朱皮」，曾爆料兩人會分手，和周星馳移民官司有關，當年周星馳準備帶著朱茵移民加拿大，但審核始終沒有通過，傳出是被人抹黑為黑社會拍戲洗錢有關，官司因此打了7年，也成了與朱茵分手的導火線，當時周星馳質疑造成他移民失敗的人就是「龍五」向華強，兩人因此重下心結，這讓「娛記朱皮」感概表示：「當年若順利移民，兩人說不定早已兒女滿堂」。

朱茵後來和Beyond成員黃貫中愛情長跑14年後結婚，兩人婚後育有一女「叉燒包」，去年黃貫中帶著女兒叉燒包登上陸綜《想想辦法吧！爸爸》，在節目最後，朱茵現身團聚時，深情告白：「一家人再也不要分開，好不好？」讓朱茵感動到紅了眼眶，也證實兩人感情依舊甜蜜如昔。

(中時新聞網)