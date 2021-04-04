全球晶片荒從車廠燒到智慧手機，甚至家電產品。這波半導體大缺貨，先進製程雖受影響，但供貨最吃緊還是成熟製程晶片，陸媒報導，大陸目前最缺的並非28奈米或14奈米，而是55奈米，除了產品應用廣泛外，製程成熟和價格便宜是最大優勢。

快科技報導，大陸晶圓產能緊繃，但28奈米及更先進製程還有多餘產能，反而是量產10多年的55奈米成熟製程大缺貨，或許外界看來55奈米相當落後，然而至今車載電子等很多工業產品仍持續在使用。

大陸晶圓代工龍頭中芯去年財報也透露成熟製程需求增加，以不同製程的營收占比來看，14 奈米製程從 2019 年第 4 季開始貢獻營收後，2020 年 14 奈米和 28 奈米製程的營收占比，由 2019 年的 4.3%，提升到了 9.2%，而 90 奈米以下製程技術營收比重高達58.1%，高於 2019 年的 50.6%。另外，55/65 奈米的營收占比為 30.5%。

至於先進製程部分，日前陸媒報導，中芯國際最先進 14奈米製程良率追平台積電，達到90%~95%區間。但市場人士分析，若中芯14奈米良率真有提高，應該會大力宣傳，目前財報未將14 奈米營收占比獨立，因此對於良率追上台積電的傳聞表示質疑。

(中時新聞網)