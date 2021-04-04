台股周四（1日）越過16579點、衝上16602點新高，清明連假過後又要衝衝衝，空頭最好避開一下喔。筆者去年底預期2萬1千點終極目標又要靠近一大步了，此時，美國剛剛開始要落實基礎建設計畫，第2季才正開始，當資金大潮遇上加強版美國經濟大好，台北股市這一波該衝向幾點呢？大盤月K線自去年11月連續5個月收紅，奔騰到6月底到這個季度末？

筆者蒐集今年投資銀行對經濟成長率普遍都樂觀對待，大摩估美國8.1%最高，對拜登政策最給力，那麼就是說2021年將發生美國經濟成長率超過中國大陸，這可不得了，此乃1976年以後未曾發的，所以，中國急著要對付美國了？先對特斯拉下手可見一般，好戲在後頭。筆者的劇本是第2季衝衝衝，到了第3季再停看聽，看中國大陸若不採取擴張經濟措施，反而加重力度打擊美國企業的話，那麼第3季度指數將回檔10%。但無論如何，投資人先拚第2季大績效，擇股賺一大波再說。

電子股第2季上演王子復仇記，當然跟台幣有關係，美元指數年線93.44必站上，美元目前是93.35，BIAS指標宛如飛龍在天之姿，必有一段漲勢，台幣雖是亞幣裡最強，但綜觀亞洲貨幣都在貶值，台幣必貶破28.5元邁向29元大關，台灣電子科技產業有業績又有貨幣貶值助長獲利，不漲都難！

但是，股市會在猶豫和懷疑中驚驚漲，因為拜登加徵企業稅將從21%拉升至28%，此也必然會吃掉企業獲利，投資人這一季度就在一手棒子、一手蘿蔔矛盾中找賺錢股，一面是美好未來的想像，一面是牽動產業的榮枯的想像，筆者第2季選股的標配是綠色能源、半導體，因為這一季度可能會發生新的生態，想像力比知識更重要。

美國2兆美元的基礎建設計畫，其中500億美元要發展半導體產業，拜登先拋出1.9兆美元紓困案，隨後又2兆美元基建，這4兆美元的結果，美元指數先知道，將站上年線93.44點，道瓊還會持續創新高，台股也還會持續創新到到第2季度末。

拜登的大撒幣政策，台股是領先受惠，故領先創新高，拜登已為今年全球經濟注入劇烈影響，伴隨而來的副作用當然也有，通膨怪獸加速長大，就在今年7月夏天來臨時。把握時機，第2季海賺一頓，第3季就要停看聽了；美、中兩國第3季或許將有一番激烈格鬥，當然就是科技競技，受傷的當然就是投資人了，屆時記得趨吉避凶。

第2季該押寶誰呢？殖利率很重要，但業績成長更重要。首先關注才剛公布的年報，此時正是挖寶季，報載「去年台股基本面好到令人吃驚」，去年全體上市上櫃公司營收35.46兆，全年可望超過2.5兆元獲利，比2019年成長25%以上，投資人可想而知為什麼台股領先全球股市創新高，因為台灣的盈餘是最耀眼，也是成長最高的股市，面板、水泥都繳出好成績，友達、群創、台泥、亞泥股價都是高姿態，終於明白了吧，如台泥EPS 4.18元配3.5元現金，殖利率逾7%。

下一座護國神山鴻海、廣達，廣達去年EPS6.57元大賺，配5.2元現金，殖利率超過5%。筆電大豐收的華碩電腦EPS=35.76元配26元現金，殖利率7%；鴻海EPS 7.34元雖不如預期但也差強人意，只是配少了點，股價必須再跌一點，但115~100元之間，應該分批承接了；金融股整理一整年之後，也發動了，富邦金去年EPS 8.54元創歷史新高喔，至少也該配3元殖利率5%，國泰金EPS 5.07元股價也才48元，金融股本益比10倍以下，殖利率必超過5%，應該很多人從銀行借錢來買金融股賺利息差吧。

每年這個時候是年報公布日子，也是一年之中最好挖寶的時機，投機的低基期生技股、低基期的IC設計股，都各有著自己唱大戲的劇本，值得大家仔細精挑細選，Q2開始依然會有起起落落，這是相對稱的，風險與報酬抑或高風險伴隨著高報酬，投資本就存在風險，要在台股賺大錢，就得努力作足功課，希望投資人能挖到寶賺大錢。

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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(中時新聞網)