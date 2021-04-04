日本SONY日前宣布改名，將公司名加入集團元素，由索尼株式會社（SONY Corporation）更名為索尼集團株式會社（SONY Group Corporation）會有如此重大轉變在於去年鬼滅之刃的成功，讓SONY決定整合旗下金融、遊戲及娛樂業務，力拚東山再起。

過去索尼以電子產品享譽全球，但在開發方面卻無法與時俱進，被蘋果、三星等國際大廠超越，尤其2008年的金融風暴後，索尼遭受鉅額虧損，2014年索尼先是出售發展不佳的筆記型電腦業務，2017年又賣掉了讓其站穩電子產品龍頭的鋰離子電池業務。

去年，鬼滅之刃的爆紅讓索尼決定將動漫產業當成事業體的重要支柱，成功的動畫將成為重要IP是對手無法剝奪的資產，索尼娛樂事業總經理齋藤義範曾表示，一部動畫的成功將創造出不離不棄的粉絲，讓我們能從各方面獲利。

根據該集團數據，索尼集團2020年度淨利為1.09兆日圓（約2800億新台幣），這將是該公司首次突破1兆日圓大關，相較2019年度大幅增加86.4%，動漫相關收入則占約10%左右，未來比例只會越來越高。

索尼透過旗下集團各資源的整合，企圖成為動漫產業的佼佼者，Aniplex是動畫製作公司、Animax是動畫播放頻道、Sony音樂能製作出動漫音樂、Sony互動娛樂則是遊戲機PlayStation的製造商等，透過多管齊下方式全面攻佔動漫迷的荷包。

(中時新聞網)