為確定減少碳水化合物攝取量，對紓緩第2型糖尿病的效果與安全性，德州農工大學營養學系領導的研究團隊，針對逾1.4萬筆文獻進行回顧並分析其中1,000多名參與者進行的23次實驗。結果發現，與採用其他飲食建議的參與者相比，執行低碳飲食或極低碳飲食6個月的參與者，第2型糖尿病症狀的緩解率更高，且沒有副作用；不過，因低碳或極低碳飲食帶來的好處，在12個月後便開始減少。

相關研究成果已刊登於2021年1月份的《英國醫學期刊》之上。據統計，全球每11個成年人中就有1個罹患糖尿病，不但年死亡率達11%，糖尿病的醫療直接開銷更上看7,600億美元(約新台幣21.88兆元)；其中，又以第2型糖尿病最為人關注，約90%至95%的糖尿病患者為第2型糖尿病。

對於第2型糖尿病的治療，目前普遍採取結構性飲食介入。考量到第2型糖尿病的關鍵為慢性高血糖症引發的胰島素抗性，故往往建議患者降低飲食中碳水化合物的攝取量。

對於如何限制碳水化合物，現有文獻的建議包括3種，其一，每天攝取碳水化合物在20克到50克之間，或1日碳水攝取熱量不到每天飲食總熱量2,000大卡的10%，但2者有可能出現酮症。其二，碳水化合物日攝取量在130克以下，或碳水熱量占一天飲食熱量2,000大卡的26%。其三，攝取碳水熱量不到1天2,000大卡的45%。

即使已有明確的限制指南，現有研究卻仍沒有提出糖尿病症狀的具體緩解率數字，也沒有說明將碳水精確限制在多少公克以內，便會產生症狀緩解的好處，從而提供醫療人員與患者參考之用。

為確定降低碳水攝取對於第二型糖尿病症狀緩解是否有效而又安全，研究團隊回顧14,759筆論文成果，並分析其中23項實驗(總參與人數約1,357人)。所有參與者為確診第2型糖尿病的成年人，平均年齡47歲到67歲，執行低碳或極低碳飲食至少12週。

研究將每日攝取基礎日量設定為2,000大卡，攝取的碳水化合物熱量低於26%，或每日碳水化合物攝取少於130克，即是低碳飲食。結果發現，相較於採取低脂飲食法的參與者，採取低碳的參與者不論是否有服用糖尿病藥物，都出現血糖水平減少、體重下降、生活品質提升等益處。

其中，在8項參與者達264人的實驗中，採取低碳飲食的第2型糖尿病患者在第6個月時，隨著糖尿病症狀緩解而讓平均絕對風險下降約32%(約每100名參與者就有28人出現這樣益處)。此外，參與者不但體重減輕、藥物使用也隨之減少，體脂肪與三酸甘油脂濃度都獲得改善，而參與者也無出現副作用。但前述好處在第12個月開始遞減。

不過，研究團隊也坦承，研究仍有其限制性，如證據等級僅有中等甚至低度；時間拉長是否仍有效或無副作用，都有待進一步實驗。團隊總結，臨床醫生可使用短期低碳飲食做為第2型糖尿病的輔佐治療，並持續藥物的使用與監測。換言之，仍須長期、良好設計的熱量隨機控制實驗，以釐清低碳飲食對減肥、糖尿病緩解與心血管疾病的死亡率、發病率的影響。

(中時新聞網)