台鐵408次太魯閣號撞上自邊坡滑落的工程車，造成51死188傷，由於極強的撞擊力道，7、8節車廂變形扭曲，不少遺體更是變成屍塊，舊友進入隧道內的資深搜救員坦言，自己救災過無數次，第一次救到掉淚。

台鐵發生史上最嚴重事故，工地主任李義祥因貪圖方便，將車子停在最靠近辦公室門口、緊鄰鐵軌的斜坡上，又疑似因為拉起手煞車，導致車子一路往下滑，再穿過邊坡，滑落至鐵軌上，列車駕駛反應不及正面撞上，釀成慘劇。

太魯閣號事故發生後，全台矚目，各縣市消防員也紛紛投入救災，只希望能夠把人都救出來。根據《聯合新聞網》報導，有搜救人員走出隧道時，滿臉倦容，悲傷表示車廂嚴重變形，屍塊四散，自己參與過無數次救災，這是第一次救到掉眼淚。

至於工程車駕駛、承包商義祥工業行負責人李義祥事發後也遭逮捕，偵訊時一度情緒激動，讓警方不得不停止夜間偵訊，訊後50萬交保候傳，步出地院的李義祥在朋友的黑色賓士一路護送到家，忘記帶鑰匙的李義祥，從旁邊牆壁輕鬆翻入家中，留下現場記者一片罵聲。

(中時新聞網)