日本桌球天后福原愛與江宏傑爆4年婚變，日本媒體近日更曝光宛如8點檔的新進度，驚爆被台灣網友戲稱是「橫濱大谷翔平」的福原愛約會對象高帥男，竟然已是人夫身分，讓福原愛得知超崩潰，昨(3號)更缺席兒子小小傑2歲生日，幸有江宏傑陪伴並許諾「給你百分之兩百的愛」，不讓兒子感到孤單。來台生活20多年的日本命理師龍羽渡邊（渡邊裕美），日前更在YouTube影片中談及日本人對福原愛爆雙不倫的反應，一句「日本男人很危險的喔」引發討論。

早前驚爆福原愛在巴西奧運期間，每晚都不回房的日本命理師龍羽渡邊，最近又邀請日本友人一樹來談福原愛爆雙重不倫事件，只見一樹被告知與福原愛約會的高帥男其實是已婚人夫時，當下震驚到不行「真的嗎？」還起了一身的雞皮疙瘩。

日本人怎麼看福原愛身陷W不倫！？

有傳福原愛在邀約高帥男前往橫濱約會之前，還特地確認對方是否單身，高帥男也回應稱自己沒女友，讓一樹直言高帥男很過分的同時，也坦言的確偶爾會聽到這種事情。龍羽渡邊接下來的話也意外揭露日本人在給人謙虛有禮印象外，不為人知的驚人一面，稱日本男人在這種地方真的是很討厭，「話說我不是在台灣待了很久嗎？日本男人裡真的會有這種人。台灣的各位，要小心日本男人喔！」

隨著福原愛疑似不倫事件越演越烈，高帥男的身分也被媒體一一曝光。渡邊龍羽提到，高帥男與妻子從大學時就在一起，並在1年前結婚，據說高帥男的妻子與福原愛一樣身材嬌小，讓渡邊龍羽猜測「我想那男的就是喜歡這一型」，更大膽推測在公司負責石油業務的高帥男，搞不好可能曾因工作來過台灣，所以才讓福原愛對他產生親近感。

(中時新聞網)