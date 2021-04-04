台鐵太魯閣號2日因撞上邊坡施工摔落的工程車，進而發生出軌意外，造成51死、178人輕重傷。事故發生後，網路檢討聲量四起，但有部分親綠網友開始護航「第一時間不救災，卻檢討政府」說法。資深媒體人羅友志直言，過去救災+檢討，在監督態度上，是再正常不過的事，但1450這種作法，「遲早害台灣被搞成鬼島」。

資深媒體人羅友志。（圖為資料照）

羅友志3日臉書表示，以前自己當記者跑線時，遇事故時會重點將人物、故事新聞，充滿悲傷、生離死別進行報導，政治口水常常被排到第二線、甚至第三線，因為觀眾當下不愛看，第二線的「檢討聲浪」會在第三天後，漸漸躍上主流。

但現在，政治高度操作、賁張的結果，第一天第二天就在互相叫囂、肉搏，毫無理性可言。尤其1450的崛起，「第一時間不救災，你檢討政府，混蛋」這種不符合新聞邏輯的話，竟然可以在「換大頭貼」、「一根蠟燭天佑台灣」的風向中，被合理化。

他感嘆，過往救災+檢討，在監督態度上，是再正常不過的事了，因為救災時候，第一現場才是找出問題最重要的來源。但按現在模式發展下去，這個不能罵、那個不能說，對於勇敢檢討的人，罵不怕、叫不走的，就限流其聲量、封鎖發聲管道，台灣會讓1450搞成鬼島。

網友則痛心回應，「接二連三的發生公安、飛安、治安等重大案件，請問蔡政府做了什麼反省？調查了什麼？報告又是什麼？有公開說明過嗎？沒有！什今日公祭，晚上忘記」。

(中時新聞網)