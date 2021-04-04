美國海軍已封存的濱海戰鬥艦（littoral combat ship，LCS）。（美聯社）

前駐美軍事採購團團長，退役陸軍少將蕭天流。（中評網）

台灣、美國於3月26日在外交部簽署「台美海巡合作暸解備忘錄」。據了解，台美間向來就有海巡合作，這次簽署意向書是因「 大環境政策改變」，才首度把過去檯面下的合作公開化。不過，陸軍退役少將蕭天流懷疑，美國真正目的是想推銷3月31日封存的LCS濱海戰鬥艦給台灣。

根據《中評社》報導，蕭天流指出，台美海巡一直都有人員訓練合作，卻從來沒有實際上的台美編隊海上聯合執法。該備忘錄對台灣而言，是台美關係的象徵意義。對美國而言，則可能是清倉拍賣，把沒用軍備兜售給台灣的良好契機。

蕭天流表示，美國軍方去年7月針對4艘自家生產的LCS濱海戰鬥艦進行評估，發現該批軍艦已無法滿足美國海軍的任務需求，因此決議在今年3月31日起全數封存，正好在封存日前夕，台美促成海巡合作備忘錄，時間點實在巧合。

他說，其實該批LCS軍艦，在奧巴馬時代，美方就在向台灣推銷，他曾經登艦評估，但因為LCS軍艦的設計不良，無法執行遠洋任務，所以當時台灣並沒有接受。

至於這批軍艦對台灣海巡有幫助嗎？蕭天流說，用於近海巡防是沒問題，但台灣本身已有能力將派里級軍艦改造為成功級巡防艦，性能甚至比LCS還要好，何況政府目前力推國艦國造，防務自主仍是根本之道。

蕭天流曾任國防部軍備局採購管理處處長、駐美軍事採購團團長，退役陸軍少將。

(中時新聞網)