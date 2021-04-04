曾投稿中國官媒挺新疆的法國獨立記者日前被質疑並不存在，費加洛報昨天找到文章作者本人，為央視法語台前主播。報導分析，引用西方人士個人見聞，是中國新的宣傳手法。

法國世界報（Le Monde）3月31日揭露曾在中國官媒中國環球電視網（CGTN）網站上發表「我的新疆：停止假新聞專橫」一文的獨立記者波孟（Laurene Beaumond）並不存在，引發軒然大波。

費加洛報（Le Figaro）記者循線追蹤，昨天刊登報導表示確有其人，並與這位「記者」進行獨家專訪。

費加洛報在報導中指出，這位一度被質疑為機器人的記者確實存在，是住在法國西部薩特省（Sarthe）40 歲出頭的法國女性。

這位拒絕透露真實身分的撰稿人表示：「那篇文章從頭到尾都是我寫的，然後向CGTN投稿。我很擔心我的安全，對我見聞迎面而來的攻擊以及說我不存在的言論，讓我很震驚。」

她向費加洛報坦言，她曾經是中國中央電視台（CCTV）法語台主播，2011到2017年住在北京。她表示利用化名是為了保護身分，因為「我在法國有好幾個工作，而和CGTN的合作並非主要收入來源」。

費加洛報寫道：「她的文章展示了中共政權在全球推展宣傳戰役中的新影響力策略，透過這些自稱是西方『專業記者』或『資深研究員』的『見證』，企圖抵抗國際對新疆教化政策的指控，而這個被美國國務院譴責為『種族滅絕』的政策已導致上百萬穆斯林遭監禁。」

「波孟」在電話專訪中，指責世界報懷疑她存在的真實性，還暗示CGTN「編造」了這個記者以傳播北京論調。

世界報向發放記者證的法國職業記者證委員會資料庫查證，發現並沒有「曾在巴黎多個報社工作」的記者資料。

對此，這位前央視主播強調，她的確如同CGTN所寫，曾在巴黎四大修讀藝術史與新聞，並且也曾在一些報社「做過實習」，但她不願透露媒體名稱。

作者表示，這篇引發爭議的文章是自己主動提筆的，並在3月24日投稿，最後於3月29日刊出。費加洛報寫道，「很湊巧，剛好就是歐盟、美國等多個西方國家對中國涉新疆鎮壓官員祭出制裁這一天」。

面對歷史性制裁，中國官媒開始展開大量宣傳，透過暴增的西方人士支持中國的「見證」，來對抗西方媒體的「假新聞」。

「波孟」坦言，儘管不否認文章，但對標題「我的新疆：停止假新聞專橫」感到後悔。在長篇個人見證中，波孟描述漢族、維吾爾族和哈薩克族間「完全和諧」。

報導指出，這位女士當時丈夫來自烏魯木齊。她承認並沒有進行新聞調查，只是描寫自己的「所見所聞」，然而這個見聞就被CGTN拿來當作回應西方指控的報導。

而且「波孟」於2011和2016間數趟「觀光行程」，是在習近平2017年以打擊「伊斯蘭恐怖主義」與「分離主義」為名，下令展開集中營政策之前。

北京投身全球論述大戰，企圖止血國際對其人權的批評，把西方匿名人士的「見證」當作參考指標。

例如中國外長王毅就曾在新聞發布會上引用「法國知名作家」維瓦斯（Maxime Vivas）的著作「維吾爾：以終結假新聞」，作為新疆繁榮且穩定的證據。而事實上，退休的工程學家維瓦斯曾表示自己「不是中國專家」。

CGTN特約作家「波孟」如今深陷媒體風暴中，她向費加洛報坦承「其立場站不住腳」，並要求匿名，怕被人視為「被中國收買的可憐女孩」。

因擔心家人安危，「波孟」指出，將不再使用這個化名發表文章，但並不表示將中止與中國官媒的合作關係。（編輯：劉學源）1100404

(中央社)